Bloomberg: наступления ВСУ в ближайшее время ожидать не стоит
Bloomberg: из-за ситуации в Соледаре наступления боевиков ВСУ ожидать не стоит
Вашингтон, 11 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени наступления боевиков режима Киева ожидать не стоит, в том числе из-за ситуации в районе Артёмовска и Соледара. Об этом 11 января пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Отмечается, что глава отдела стратегического моделирования аналитического центра «Новая геополитика» в Киеве Игорь Левченко указал, что сложившаяся в данный момент в районе Артёмовска и Соледара ситуация вынуждает руководство киевских боевиков «задействовать больше резервов на этом направлении».
«Так что может оказаться так, что в ближайшем будущем их (резервов) не хватит для проведения масштабного наступления на юг, из Запорожья или ещё где-то», — сказал он.
Также отмечается, что в данный момент в восточной части Украины наблюдаются морозы, что способствовало укреплению почвы и возможности потенциального наступления для обеих сторон конфликта.
При этом уточняется, что Левченко высказал мнение, что, невзирая на это, в течение ближайших месяцев ситуацию в зоне военных действий, по его мнению, будут определять относительные успехи сторон в подавлении сил противника и восстановлении сил для весеннего периода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение властей США, Франции и Германии продолжить поставки Украине вооружения, в частности лёгких танков и боевых машин пехоты.