Вашингтон, 11 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени наступления боевиков режима Киева ожидать не стоит, в том числе из-за ситуации в районе Артёмовска и Соледара. Об этом 11 января пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Отмечается, что глава отдела стратегического моделирования аналитического центра «Новая геополитика» в Киеве Игорь Левченко указал, что сложившаяся в данный момент в районе Артёмовска и Соледара ситуация вынуждает руководство киевских боевиков «задействовать больше резервов на этом направлении».

«Так что может оказаться так, что в ближайшем будущем их (резервов) не хватит для проведения масштабного наступления на юг, из Запорожья или ещё где-то», — сказал он.

Также отмечается, что в данный момент в восточной части Украины наблюдаются морозы, что способствовало укреплению почвы и возможности потенциального наступления для обеих сторон конфликта.

При этом уточняется, что Левченко высказал мнение, что, невзирая на это, в течение ближайших месяцев ситуацию в зоне военных действий, по его мнению, будут определять относительные успехи сторон в подавлении сил противника и восстановлении сил для весеннего периода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение властей США, Франции и Германии продолжить поставки Украине вооружения, в частности лёгких танков и боевых машин пехоты.