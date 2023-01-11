В Горловке из-за обстрела боевиками ВСУ повреждены семь домов
В ДНР сообщили о последствиях нового обстрела Горловки украинскими войсками
Донецк, 11 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В ходе нового обстрела Горловки боевиками ВСУ были повреждены семь жилых домов и здание поселковой администрации. Об этом 11 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Николай Тришин/ТАСС
Горловка
По данным СЦКК, в здание администрации и в два дома было прямое попадание. У четырёх домов был также повреждён трубопровод.
Кроме того, сообщается, что после обстрела в Горловке были обесточены 11 трансформаторных подстанций.
«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — говорится в сообщении.