Москва, 11 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Кремль опроверг слухи о введении в России запрета на выезд за границу пригодных к военной службе мужчин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января в ходе брифинга назвал подобные сообщения «уткой и диверсией».

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

«Обычная информационная утка», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков также опроверг сообщения о якобы новой волне частичной мобилизации в России, подчеркнув, что не следует придавать большого значения подобного рода информации. Пресс-секретарь ещё раз напомнил, что первоисточником информации о мобилизации является официальная власть во главе с президентом.

Подробнее в материале: Песков опроверг сообщения о якобы «запрете» выезда мужчин из РФ с 9 января

Ранее в СМИ появилась фейковая информация о том, что ФСБ России якобы выпустило приказ по запрету на выезд за пределы России граждан, пригодных к военной службе.

На телеканале «Россия 1» помощник главы Чечни, командир спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинов призвал жителей России не паниковать из-за появляющихся сообщений о новой волне мобилизации.

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