Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Судя по сводке Министерства обороны РФ, к 11 января 2023 года специальная военная операция на территории Украины достигла значительных успехов на донецком направлении. Как передает корреспондент ИА REGNUM, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, отмечено в сводке Минобороны.

Также известно, что в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой Народной Республики.

На купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки (10 января 2023 года. — Прим. ИА REGNUM) на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На южнодонецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113-ти районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, к январю 2023 года на соледарско-бахмутском направлении возник переломный момент. По оценке врио главы ДНР Дениса Пушилина, речь идет о достижении благоприятных условий в освобождении от боевиков всей территории Донецкой Народной Республики. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию о ходе российской спецоперации.

Читайте также: Взятие Соледара и переломный момент — трансляция о ходе СВО