Дюссельдорф, Германия, 11 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Помешать началу работ по добыче угля в деревне Лютцерат неподалёку от Дюссельдорфа (Германия) попытались экоактивисты, забросав полицию камнями, сообщили 11 января правоохранители в Twitter.

Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Экоактивисты в деревне Лютцерат

На территории этой деревни будут добывать уголь. Лютцерат огородили, людей эвакуируют, но экоактивисты протестуют, бросая в силовиков коктейли Молотова и камни. Пока в деревне находятся люди, добыча угля невозможна.

«Мы призываем вести себя мирно, — призывает полиция граждан через соцсети. — Следуйте инструкциям оперативных сил. Немедленно воздержитесь от бросания бутылок с зажигательной смесью».

Уголь планирует добывать энергокомпания RWE. Планировалось, что жители деревни покинут её к концу этого месяца. Сейчас на территории Лютцерата находятся несколько сотен экоактивистов, требующих сохранить населённый пункт.