Пекин, 11 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Китай рассматривает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) как место для всемирного развития. Подписание соглашения между Великобританией и Японией о сотрудничестве в этом регионе не должно быть поиском «воображаемых врагов». Такое мнение высказал 11 января официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

EPA/WU HAO/ТАСС Ван Вэньбинь

«Азиатско-Тихоокеанский регион является пространством для мирного развития, а не ареной для геополитических игр. А Китай является партнером по сотрудничеству для каждой страны, а не вызовом для каких-либо государств. <…> Не надо выдумывать воображаемого врага и уж тем более не следует вводить в АТР устаревшую идеологию блокового противостояния», — заявил Вэньбинь.

Как отметил дипломат, сотрудничество Великобритании и Японии в оборонной сфере в АТР должно послужить установлению доверия и взаимопонимания между всеми государствами.

Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании сообщили о предстоящем 11 января подписании соглашения о взаимодействии в оборонной сфере между Соединенным Королевством и Японией. Документ позволит размещать войска на территории обеих стран и проводить масштабные военные учения, а также другие мероприятия по размещению войск.