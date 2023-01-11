Вашингтон, 11 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. По мнению экс-командующего войсками НАТО в Европе, адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры после зимы. Его слова 11 января приводит издание Newsweek.

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«К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы», — сказал отставной американский адмирал.

При этом Ставридис уточнил, что, как он считает, возобновление диалога между Москвой и Киевом произойдёт в середине 2023 года, так как к этому времени, по его утверждению, Россия якобы понесёт значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военнослужащие Вооружённых сил России с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили десятки сотен единиц военной техники киевских боевиков.