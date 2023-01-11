Москва, 11 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Запуск резервного космического корабля «Союз МС-23» будет осуществлён 20 февраля в беспилотном режиме. Об этом сообщили 11 января в госкорпорации «Роскосмос».

Zuma\TASS Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» с космодрома Байконур

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Уточняется, что решение по «Союзу МС-22», у которого был повреждён радиатор, было принято госкомиссией. Совет главных конструкторов по программе полёта российского сегмента Международной космической станции в 2023 году с учётом технического состояния корабля состоялся 10 января в РКК «Энергия» (входит в Роскосмос). По его итогам были выданы рекомендации.

«Специалисты сделали вывод: «Союз МС-22» должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск «Союза МС-23» — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме», ― говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

Ранее планировалось, что на этом корабле 16 марта отправятся на станцию космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтвердилась. Экспериментально доказано, что причиной повреждения стал удар метеорита. Диаметр отверстия — менее одного миллиметра.