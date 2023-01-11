Москва, 11 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Правоохранители проверяют, как вместо пятитысячных купюр мужчина в Сбербанке получил 101 бумажку с надписями «пять тысяч дублей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пятитысячные купюры

Как рассказали журналисту ИА REGNUM, все произошло еще в октябре 2022 года, но проверка по данному факту до сих пор идет. Следователям пока не удалось выяснить, как и кто заменил 500 тысяч рублей на имитирующие деньги бумажки, которые продаются в любом супермаркете.

В конце октября мужчина пришел в отделение одного из банков, чтобы получить свои деньги, которые хранились в одной из ячеек. Как позже удалось выяснить, полмиллиона рублей из ячейки были деньгами, которые в декабре 2020 года были изъяты при обыске у данного гражданина и на которые был наложен арест. В том же 2020-м арестованные наличные следователи положили в конверт, снабдили пояснительной биркой и передали на ответственное хранение в отделение банка.

«Когда мужчина пришел забрать деньги, и когда сотрудники банка вскрыли конверт из ячейки, то увидели, что вместо денег там лежат просто бумажки. На бумажках было написано «пять тысяч дублей». Причем вместо 100 купюр там была 101 купюра банка приколов», — сообщил источник.

Сейчас по данному факту проводится проверка, чтобы выяснить, кто, когда и на каком этапе подменил деньги в конверте.