Москва, 11 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Главный специалист московского метеорологического бюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице России не ожидается экстремально холодной погоды на Крещение, которое отмечается 19 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

«Преобладающая температура будет слабо отрицательная… крещенских морозов не предвидится, сейчас так видится синоптический процесс на конец II декады января», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Москве к 15 января ожидается потепление. В ночь на 14 января, на Старый Новый год, в столице РФ ожидается легкий мороз и снег.