Берлин, 11 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III планирует совершить визит в Германию в период с 29 по 31 марта. Об этом 11 января сообщает немецкий журнал Stern, ссылаясь на свои источники.

The Royal Family Карл III

По данным журналистов, программа визита британского монарха предусматривает посещение Берлина и Гамбурга. Также запланирована его встреча с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Сообщается, что стороны также обсуждают посещение королём третьего города в Восточной Германии, но этот вопрос ещё не решён. Перед поездкой в ФРГ также запланирован визит Карла III во Францию.

Стоит отметить, что это будет первый визит Карла III в Германию после коронации.