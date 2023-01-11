Москва, 11 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия нарастили силы противовоздушной обороны РГВ Союзного государства. Об этом сообщается в Telegram-канале минобороны Белоруссии 11 января.

Mil.ru ПВО

«По плану командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь осуществлено наращивание сил ПВО региональной группировки войск Российской Федерации и Белоруссии», — говорится в распространенном сообщении.

Также отмечается, что зенитные ракетные подразделения, выдвинувшиеся в назначенные районы, заступили на боевое дежурство.

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Ранее сообщалось, что группировка Вооруженных сил России выдвинулась к месту боевого слаживания.