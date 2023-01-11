Минобороны сообщило о наращивании сил ПВО России и Белоруссии
Москва, 11 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия нарастили силы противовоздушной обороны РГВ Союзного государства. Об этом сообщается в Telegram-канале минобороны Белоруссии 11 января.
Mil.ru
ПВО
«По плану командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь осуществлено наращивание сил ПВО региональной группировки войск Российской Федерации и Белоруссии», — говорится в распространенном сообщении.
Также отмечается, что зенитные ракетные подразделения, выдвинувшиеся в назначенные районы, заступили на боевое дежурство.
Ранее сообщалось, что группировка Вооруженных сил России выдвинулась к месту боевого слаживания.