Брюссель, 11 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Решение властей США, Франции и Германии продолжить поставки Украине вооружения, в частности лёгких танков и боевых машин пехоты, встречено с одобрением в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг приветствовал 11 января эти намерения перед совместным заседанием с Европейской комиссией.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они в скором времени поставят боевые машины пехоты и легкие танки, а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза. Наша поддержка приводит к существенным изменениям», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Киев получит в 2023 году от стран Запада и США боевые машины пехоты, колёсные танки, самоходные артиллерийские установки, а также такую бронетехнику, которой до сих пор не было на Украине — 50 машин БМП M2 Bradley.