Москва, 11 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили десятки сотен единиц военной техники киевских боевиков. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Уничтоженные ЗРК С-300 ВСУ

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены […] 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, армия киевского режима лишилась 371 самолёта, 200 вертолётов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 10 января, на донецком направлении российские военные уничтожили один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ. Киевские боевики в ходе боёв также потеряли 50 человек личного состава.