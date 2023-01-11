Варшава, 11 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Несколько лет займет получение репараций от Германии, сообщил 11 января замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.

Виктор Дени. Ясновельможная Польша (фрагмент). 1920

По его словам, Варшава не получила ни репараций, ни компенсаций. Так, Аркадиуш Мулярчик считает, что получение репарации от Германии — это «вопрос нескольких лет».

Власти Польши требуют от Германии около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В свою очередь, в Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репарации станет «большой проблемой» для Берлина.

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