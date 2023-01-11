Москва, 11 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. С 13 января Банком России будут возобновлены операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Об этом 11 января сообщает пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила», — указывается в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что такие операции будут производиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».

Кроме этого, уточняется, что для сведения к минимуму влияния такого рода операций на курс валют Центробанк собирается покупать и продавать валюту на внутреннем рынке «равномерно в течение каждого торгового дня месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, на Московской бирже курс евро 9 января опустился ниже 75 рублей, курс доллара — ниже 70 рублей.