Одинцово, Московская область, 11 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. К пяти с половиной годам колонии строгого режима приговорил суд мобилизованного за избиение и оскорбление в ноябре 2022 года офицера в парке «Патриот», сообщили 11 января в Одинцовском гарнизонном военном суде.

Mil.ru Мобилизация

Суд признал Александра Лешкова виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации, отмечает ТАСС. Приговор в силу не вступил: он обжалован, и апелляцию теперь будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд.

Напомним, инцидент произошёл 13 ноября в Московской области во время строевого смотра в парке «Патриот» в Одинцово. Лешков во время этого мероприятия заявил офицерам воинской части в грубой форме, что недоволен условиями, в которых находятся мобилизованные.

В ходе перепалки Лешков толкнул офицера в грудь. Было возбуждено уголовное дело по статьям о насилии в отношении военачальника и его оскорблении. Максимальное наказание могло составить 16 лет колонии.