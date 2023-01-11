Москва, 11 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках спецоперации за прошедшие сутки сбили пять реактивных снарядов, выпущенных киевскими боевиками по территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

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«Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, добавили в Минобороны России, в районе населённого пункта Брянка ЛНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее российские военнослужащие перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган», HIMARS и «Ольха». Перехват был осуществлён в районах населённых пунктов Благодатное, Новопетриковка ДНР, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области.