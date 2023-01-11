Москва, 11 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по денацификации на территории Украины Вооружёнными силам (ВС) РФ за сутки были поражены позиции 74 артиллерийских подразделений боевиков ВСУ. Об этом 11 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Как отметил Конашенков, российские военные ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили в районе Артёмовска командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады киевских нацистов.

«Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российскими военными были нанесены артиллерийские и авиационные удары по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады украинских боевиков и 103-й бригады территориальной обороны режима Киева в Харьковской области и Луганской Народной Республике.