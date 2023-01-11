Москва, 11 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в течение последних суток в ходе комплексного огневого поражения по объектам ВСУ на южнодонецком направлении уничтожили до 25 украинских боевиков. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Василий Верещагин. Апофеоз войны (фрагмент). 1871

По данным ведомства, удары наносились в районах населённых пунктов Никольское, Пречистовка и Новосёлка, находящихся на временно оккупированной территории ДНР.

Кроме того, сообщается, что на данном направлении были уничтожены боевая машина пехоты противника и ещё два автомобиля.

Стоит отметить, что, по последним данным Минобороны РФ, продолжаются бои за Соледар, расположенный возле Артёмовска. Российские подразделения ВДВ заблокировали город с севера и юга.