Донецк, 11 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины истребительной авиацией ВКС России сбит украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 11 января.

Минобороны.рф ВКС РФ

Отмечается, что самолет Су-25 Воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики.

Во вторник, 10 января, в ходе брифинга Минобороны РФ сообщило о ликвидации Военно-космическими силами Российской Федерации трех украинских штурмовиков Су-25.