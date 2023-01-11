Тверь, 11 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. 390 км региональных и межмуниципальных дорог было приведено в нормативное состояние в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тверской области. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, это в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.

Пресс-служба правительства Тверской области

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что современные дороги создают прочную основу для роста экономики, успешного решения задач в социальной сфере и повышения темпов развития всей страны. В Тверской области за прошедшие шесть лет ремонтными работами было охвачено порядка двух тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог», — отметил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства, где рассматривался проект программы ремонтных работ на региональных и межмуниципальных дорогах Верхневолжья с 2023 по 2027 годы.

Глава региона обозначил приоритеты в дорожной сфере — приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети, в первую очередь магистралей, связывающих муниципалитеты, а также обеспечение транспортной доступности учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительство и ремонт дорог к инвестиционным площадкам, развитие туристических направлений.

В 2022 году в Тверской области было отремонтировано 27 объектов в Бежецком, Бологовском, Кувшиновском, Торопецком районах, Зубцовском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, Лесном, Осташковском, Ржевском, Сонковском, Старицком округах и других муниципалитетах. Работы проводились на региональных трассах опорной сети, межмуниципальных дорогах, подъездах к объектам экономики, туристических маршрутах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, на территории региона ведется последовательная работа по ремонту дорог опорной сети. Это каркас транспортной системы страны в целом и Верхневолжья в частности. Она сформирована на федеральном уровне для транспортной связанности территорий. Сейчас в нее входит 1009 км региональных дорог Тверской области, 67% из которых отремонтированы. В частности, в 2022 году в порядок приведены дороги Тверь — Бежецк — Весьегонск – Устюжна (59 км), Торжок – Осташков (32 км), Вышний Волочек – Бежецк – Сонково (17 км), Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое (25 км). В эксплуатацию после ремонта введен последний участок дороги Дубна – Кимры – Горицы (13,35 км).

Формирование сети межмуниципальных дорог позволяет создавать условия для социально-экономического развития территорий. Именно по таким дорогам в муниципалитетах проходят маршруты школьных и пассажирских автобусов, скорой медицинской помощи. В прошлом году по поручению Губернатора Игоря Рудени межмуниципальные дороги привели в нормативное состояние в большем объеме. По нацпроекту отремонтированы дороги «Москва — Санкт-Петербург» — Большие Борки — Нестерово – Черничено, Ржев – Сухуша, «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» — Спасское, Титово – Белый Городок – Приволжский, Спирово – Козлово – Ососье, Сонково – Кой, Бежецк – Поречье и другие.

Ремонт подъездных дорог к инвестиционным площадкам выполнен также в рамках нацпроекта. Так, отремонтированы дороги Дмитрова Гора — Фёдоровское и Бежецк — Кесова Гора – Кашин.

По итогам реализации программы дорожных работ четыре автомобильные дороги отремонтированы с опережением сроков. Так, ремонт 40 км дороги «Вышний Волочек — Бежецк — Сонково» — Лесное – Пестово завершен на два года раньше.