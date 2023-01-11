Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. На стыке Курортного и Выборгского районов Санкт-Петербурга в ближайшее время появится новый природный заказник «Левашовский». Он станет крупнейшей из особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга, заняв площадь в 2704 гектара. Об этом сообщил 11 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы в заказнике

«Установим в «Левашовском» режим особой охраны — все виды деятельности, которые могут нанести ущерб окружающей среде, будут под запретом», — пояснил глава региона.

В заказнике будут созданы условия для сохранения и воспроизводства 17 растений и животных, внесённых в Красную книгу.

Сейчас в Санкт-Петербурге создано 16 особо охраняемых природных территорий общей площадью 6507 га (4,5% от всей площади региона). С учреждением заказника «Левашовский» площадь заповедных территорий Северной столицы возрастёт почти в полтора раза и превысит девять тысяч гектаров.

На территории будущего заказника «Левашовский» находятся еловые, сосновые, березовые, осиновые и смешанные леса, водные объекты и болота. Растёт около семисот видов растений, лишайников и мхов. Обитает более тридцати видов млекопитающих, в том числе летучие мыши, куница, ласка, норка, лось и кабан. Гнездятся или обитают 128 видов птиц, в том числе редкие виды.