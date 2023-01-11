Москва, 11 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки военнослужащие ВС РФ в ходе выполнения боевых задач в районе проведения спецоперации на Украине уничтожили большое количество вооружения противника. Среди ликвидированного на территории Харьковской области и ДНР оружия — реактивная система залпового огня «Ураган, гаубицы различного производства, а также самоходные пушки, сообщили 11 января в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.gov.ua Киевская реактивная артиллерия

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе н. п. Котовка Харьковской области, артиллерийская система М777 производства США в районе н. п. Белогоровка ДНР, буксируемая гаубица Д-20 в районе н. п. Колодези ДНР, две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе н. п. Райгородок ДНР, две гаубицы Д-30 в районах н. п. Берестовое Харьковской области и Победа ДНР, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе н. п. Павловка ДНР.

Помимо этого, в районе Артёмовска и Дзержинска в ДНР военные РФ уничтожили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.