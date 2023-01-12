Донецк, 12 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Российская военная спецоперация на Украине, призванная защитить людей, которые на протяжении долгих лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, ведется уже более 10 месяцев. К январю 2023 года соледарско-бахмутском направлении возник переломный момент. По оценке врио главы ДНР Дениса Пушилина, речь идет о достижении благоприятных условий в освобождении от боевиков всей территории Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Достижению заветной цели предшествуют тяжёлые бои по всем фронтам. ВСУ регулярно сливают в сеть кадры с обстановкой, которая для них складывается не лучшим образом.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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