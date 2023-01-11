Москва, 11 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение штурмовым группам десантно-штурмовых и воздушно-десантной бригад ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 11 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — указал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны РФ, удары по позициям противника нанесены в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

В Минобороны РФ также сообщили о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенного пункта Кузьмино (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ за минувшие сутки на краснолиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.