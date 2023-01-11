Москва, 11 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили два беспилотных летательных аппарата киевских боевиков. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточнятся, что дроны военных киевского режима были сбиты в районах населённых пунктов Павловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, по данным Минобороны России, средствами противовоздушной обороны ВС России были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дроны были сбиты в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная ЛНР и Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка ДНР.