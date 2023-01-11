Москва, 11 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Российскими военными были нанесены артиллерийские и авиационные удары по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады украинских боевиков и 103-й бригады территориальной обороны режима Киева в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 11 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«На купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля», — заявил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что южная и северная часть Соледара блокированы подразделениями российских ВДВ.