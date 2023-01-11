Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции Вооруженными силами России был освобожден населенный пункт Подгородное, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 11 января.

Населенный пункт Подгородное. ДНР. Россия

Отмечается, что населенный пункт Подгородное, расположенный к юго-западу от Соледара Донецкой Народной Республики, был освобожден в первой половине дня 11 января.

Ранее об освобождении поселка Подгородное сообщали в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.