Москва, 11 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса с помощью американских телекамер на международной космической станции выяснили, что радиатор внешней системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» был повреждён метеоритом. Об этом 11 января сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

NASA Союз МС-22

«Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадическим метеороидом», — сказал глава компании.

Борисов сообщил, что размер космического объекта, который повредил радиатор, был менее 1 мм, а двигался он со скоростью 7 тыс. метров в секунду.

Напомним, 15 декабря стало известно о падении давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого «Союза МС-22». На корабле в таком состоянии опасно возвращаться на Землю. Роскосмос запустит к станции новый корабль.