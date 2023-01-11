Самара, 11 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Жертвой пожара в многоквартирном жилом доме в Самаре стала пятилетняя девочка 2017 года рождения. Об этом 11 января сообщили в ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что ребенок скончался в больнице после госпитализации. Всего в медучреждение спасательными службами было доставлено трое детей.

Для тушения пожара привлекли 168 человек личного состава и 56 единиц служебной техники. Стоит отметить, что в 10:25 ранг пожара, площадь которого составила 800 кв. м, был повышен до «Пожар №3».

Ранее сообщалось, что пожар в многоквартирном доме в центре Самары по адресу Некрасовская, 25а произошел в 10:10 по местному времени.