Минск, 11 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Военнослужащие российских и белорусских Вооруженных сил совершают марш в район проведения боевого слаживания. В марше участвует одно из подразделений 11-й механизированной бригады, сообщили 11 января в пресс-службе минобороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В рамках слаживания белорусской и российской частей региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в назначенный район», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

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По прибытии на место назначения, координаты которого не уточняются, будет выполнен ряд учебно-боевых задач, отметили в минобороны РБ. Также стало известно, что мероприятия проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.