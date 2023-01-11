Группировка ВС России и Белоруссии выдвинулась к месту боевого слаживания
Группировка войск России и Белоруссии совершает марш для выполнения боевых задач — минобороны РБ
Минск, 11 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Военнослужащие российских и белорусских Вооруженных сил совершают марш в район проведения боевого слаживания. В марше участвует одно из подразделений 11-й механизированной бригады, сообщили 11 января в пресс-службе минобороны Белоруссии.
«В рамках слаживания белорусской и российской частей региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в назначенный район», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.
По прибытии на место назначения, координаты которого не уточняются, будет выполнен ряд учебно-боевых задач, отметили в минобороны РБ. Также стало известно, что мероприятия проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.