Москва, 11 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова попросила председателя парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставки оружия киевскому режиму. Об этом омбудсмен сообщила в телеграм-канале.

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Уточняется, что в ходе встречи прозвучали важные слова о необходимости прекращения огня.

В сообщении говорится, что Татьяна Москалькова обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставки оружия Украине для избежания дальнейшей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле не смогли подтвердить достоверность информации о том, что Турция начала отправлять киевскому режиму кассетные бомбы американского производства.

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