Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Южная и северная часть Соледара блокирована российскими ВДВ, сообщили 11 января в Минобороны РФ.

Соледар и Бахмут. ДНР. Россия

Отмечается также, что ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам ВСУ в городе. На территории Соледара бой ведут российские штурмовые отряды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе контроля над Соледаром к бойцам ЧВК «Вагнер» в ночь на 11 января и о продолжающейся зачистке города от ВСУ.

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