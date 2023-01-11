Москва, 11 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 января анонсировал журналистам секретный доклад Голиковой на встрече президента с правительством и ответил на вопросы российских и зарубежных СМИ по поводу потолка цен на нефть, переговоров с Украиной, запрета на выезд мужчин из РФ и ряд других.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Журналисты узнали, что вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова представит закрытый доклад о мерах поддержки граждан на новых территориях на совещании с Путиным.

«После совещания Голикова даст открытое изложение для СМИ того, о чем шла речь», — пояснил Песков.

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О ситуации в Соледаре пресс-секретарь российского президента высказался осторожно:

«Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, поставленные Верховным главнокомандующим в ходе СВО. Хотя тактические успехи, безусловно, очень важны. Они достаются достаточно дорогой ценой. Ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это еще один повод для гордости за наших ребят, которые на месте не жалеют ни своих жизней, ни здоровья для того, чтобы эти тактические успехи дарить». При этом Песков считает, что «при желании можно» считать, что против РФ идет международная война».

В Кремле со скепсисом относятся к оценкам финских экспертов, что Россия потеряет от потолка цен на нефть 160 млрд евро.

«Лучше спрашивать наших специалистов. Пока, безусловно, рано. Очевидно, нет никакой фактуры. Я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозам. Весьма сложные условия для прогнозирования цен на мировых рынках, это типично для турбулентного периода. Что касается потерь — пока с потолком особо никто и не сталкивался», — заявил Песков.

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По поводу известия СМИ о том, что Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы, Песков ответил:

«Здесь трудно говорить о достоверности этих сообщений. Фейков больше, чем достоверных сообщений. Мы всё это внимательно отслеживаем, всем хорошо известны поставки «Байракторов» на Украину. Турция имеет свои обязательства как страна — член НАТО, свои двусторонние обязательства. Но одновременно нас с Турцией объединяют весьма партнерские отношения».

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Журналистами вновь был задан вопрос о возможности мирных переговоров с Украиной. На что пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров:

«Путин неоднократно говорил, что мы сохраняем эту готовность. Достижение наших целей мирными политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какой-то диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-либо перспективы, не приходится».

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Комментируя запрет на просмотр на территории Украины российского кинофильма «Чебурашка», Песков отметил, что это проблема родителей детей Украины.

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Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января в очередной раз опроверг слухи о новой волне мобилизации. Он призвал не придавать значения неофициальным данным.

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