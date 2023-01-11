Москва, 11 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Менее чем через полтора месяца к Международной космической станции (МКС) будет запущен космический корабль «Союз МС-23», который заменит повреждённый «Союз МС-22». Об этом 11 января по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблём «Союз МС-22» на МКС сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

NASA Союз МС-22

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Он уточнил, что госкомиссия приняла решение провести запуск «Союза МС-23» 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов на станцию.

«После возникновения нештатной ситуации с кораблём «Союз МС-22» на станции обсуждались два варианта запуска корабля «Союз МС-23» — в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме», — цитирует «Интерфакс» главу Роскосмоса.

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Он добавил, что пилотируемый полёт с одним членом экипажа требует доработки корабля, выпуска документации и дополнительной тренировки космонавта. Такой полёт, по его словам, возможен не ранее начала марта. При этом беспилотный полёт обеспечивает необходимую надёжность с учётом положительной статистики. Корабль может быть отправлен на МКС в более ранние сроки, заключил Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что Роскосмос и NASA якобы договорились, что «Союз МС-22» будет садиться пустым в автоматическом режиме. При этом следующий корабль «Союз МС-23» отправится в феврале с командиром Олегом Кононенко и двумя пустыми креслами. Кроме того, в феврале полетит американский корабль Crew Dragon с тремя членами экипажа и одним пустым креслом.