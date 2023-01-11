Анкара, 11 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского коллегу Дмитрия Лубинца оказать содействие гражданам Украины, которые хотят навестить родственников в РФ. Об этом российский омбудсмен 11 января сообщила журналистам в ходе визита в Анкару.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

«Я также просила Дмитрия Лубенца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию», — сказала Москалькова.

Он добавила, что также обсудила с украинским омбудсменом важность активизации работы Международного комитета Красного Креста, чтобы его сотрудникам разрешили посещать пленных и помогать в доставке писем родственникам.

Ранее Москалькова сообщила в своём телеграм-канале, что, встречаясь в Анкаре с Лубинцом, обсуждала тему оказания гуманитарной помощи гражданам обеих сторон.