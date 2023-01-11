Горловка, ДНР, 11 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. В Горловке при обстреле со стороны ВСУ обесточены 1,5 тысячи абонентов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По сообщению, в связи с обстрелом украинскими боевиками города обесточено 11 трансформаторных подстанций. В результате пострадали 1502 абонента, а также две котельные в районе Короленко.

Ранее в совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что несколько районов Донецка, а также Горловка и Старомихайловка подверглись обстрелам со стороны боевиков преступного киевского режима.