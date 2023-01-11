Анкара, 11 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Граждан России, которые привлечены в Турции к уголовной ответственности, посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, оказав им гуманитарную помощь. Об этом российский омбудсмен рассказала 11 января журналистам на полях международной конференции по правам человека в Анкаре.

Council.gov.ru Татьяна Москалькова

«Благодаря омбудсмену Турции господину Малкочу я смогла посетить в тюрьме в Стамбуле наших граждан, которые привлекались к уголовной ответственности, и оказать им гуманитарную помощь», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом киевского режима местонахождение пропавших военнослужащих ВС РФ.