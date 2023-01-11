Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Соледаре продолжается зачистка от ВСУ, заявил 11 января командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Комментируя ситуацию в городе, замкомандующего 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР Алаудинов уточнил: «Соледар на данный момент находится в стадии зачистки».

По словам офицера, Соледар уже сейчас можно считать освобождённым от ВСУ, поскольку оставшиеся в городе украинские боевики ничего не смогут сделать. К концу дня «или максимум утром» весь город будет контролироваться российской стороной.

Он добавил, что и в Артёмовске наблюдаются успехи российских военных. Все логистические маршруты в городе взяты под контроль бойцами ЧВК «Вагнер».

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