Донецк, 11 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Бывший французский военный Адриан Боке обратился к властям Российской Федерации с просьбой о предоставлении ему политического убежища в связи с недавним покушением на его жизнь во время пребывания в Стамбуле. Об этом 11 января сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Владимир Гердо/ТАСС Адриан Боке

«Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище», — сообщил источник агентства.

Стоит напомнить, что в последнее время бывший военный посещал Донбасс в качестве волонтера, а также освещал события в регионе.

Ранее сообщалось, что на Адриана Боке, известного своими разоблачениями инсценировки Киевом «резни в Буче», совершили нападение в Стамбуле.