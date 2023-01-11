Махачкала, 11 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Дагестане непогода вызвала массовые отключения электроэнергии. Сильный ветер со снегом стали причиной обрывов проводов на воздушных линиях. Без света остаются около 70 тыс. жителей республики в более чем 40 населенных пунктах. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного дождя со снегом и ветра остались порядка 70 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ведут восстановительные работы. С 07:00 все службы компании переведены на особый режим работы.

Всего к ремонтным работам привлечены более 30 бригад — в общей сложности работы ведут свыше 90 электриков. При необходимости их число будет увеличено, отметили в компании.