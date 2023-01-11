Париж, 11 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Подписав с Североатлантическим альянсом совместную декларацию о сотрудничестве, Европейский союз полностью отдал себя в распоряжение НАТО. Такое мнение высказал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Вчера в полном молчании СМИ Евросоюз и НАТО подписали совместную декларацию, которая окончательно помещает ЕС в американское лоно НАТО», — отметил он в сообщении в Twitter.

Политик считает, что таким образом главы организаций планируют начать мировую войну с Россией.

«Гиперагрессивное соглашение против России. Эти безумцы планируют мировую войну», — уверен Филиппо.

Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. В своём видеообращении к участникам церемонии вручения премии ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» он напомнил, что Первая мировая война забрала миллионы жизней, а Вторая мировая война забрала десятки миллионов.

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При этом Зеленский добавил, что ситуация с мировыми войнами, по его мнению, не является «трилогией».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. В документе стороны выражают намерение усилить сотрудничество, признавая НАТО «основой коллективной обороны и безопасности союзников».

В документе в том числе также сказано о совместной работе в плане наращивания вооружения в Европе, запасы которого снизились из-за поставок оружия Украине. Также отмечено, что ЕС продолжит оказание поддержки Киеву, включая поставки гуманитарной, экономической помощи и содействие в области безопасности.