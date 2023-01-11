Брюссель, 11 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Целевая группа по совместной защите критической инфраструктуры была создана Европейским союзом и Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом 11 января заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Сегодня мы запускаем целевую группу ЕС — НАТО для обеспечения устойчивости нашей критической инфраструктуры», — отметила фон дер Ляйен.

При этом глава ЕК добавила, что Евросоюз совместно с альянсом собираются работать для определения угроз их критической инфраструктуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что западные страны продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму и загоняют себя в ловушку.