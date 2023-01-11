Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга планируют в ближайшем будущем полностью отказаться от использования песка для предотвращения скользкости в зимнее время, чтобы избежать пылевых бурь в городе с наступлением весны. Об этом заявил 11 января вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий городское хозяйство. Уже в этом сезоне основной акцент при обработке дорог и тротуаров делается на солевые растворы, а применение песка постепенно минимизируется.

Марина Каширская ИА REGNUM Ящик с песком

«В будущем мечтаем вообще песок не использовать. Впереди весна, следующий этап недовольства граждан — пылевые бури и песок, который необходимо отмывать. В наших планах постепенный полностью отказ от песка», — сказал Повелий, которого цитирует «Интерфакс».

Другой альтернативой песку на зимних улицах является своевременная уборка выпавшего снега вплоть до асфальта или тротуарной плитки.

Напомним, перед началом текущего зимнего сезона в Петербурге были заготовлены противогололедные материалы: 80 тыс. тонн песка и 37 тыс. тонн технической соли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге начался переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Весь процесс займет от полутора до двух лет. С 1 января 2023 года началась постепенная замена частных подрядчиков таких работ на государственные организации — районные жилищные агентства. С 1 июля 2023 года система уборки внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества.