Москва, 11 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Об успехе специальной военной операции пока рано говорить, сообщил 11 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Дмитрий Песков «Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции».

Песков сделал это заявление, комментируя информацию о переходе города Соледара под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».