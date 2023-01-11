Песков предложил не спешить с выводами о ходе спецоперации
Москва, 11 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Об успехе специальной военной операции пока рано говорить, сообщил 11 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
«Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции».
Песков сделал это заявление, комментируя информацию о переходе города Соледара под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».