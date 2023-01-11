Москва, 11 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Для того чтобы вернуть в Россию уехавших из страны IT-специалистов, Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит новый пакет различных мер. По данным сайта kommersant.ru, в частности, обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM it

Напомним, с началом спецоперации на Украине часть IT-специалистов действительно уехала за границу. По данным РАЭК, это число варьировалось от 50 до 70 тыс. Возможности защиты ключевых сотрудников отрасли от призыва обсуждались в середине декабря 2022 года. Активно развивающаяся отрасль информационных технологий оказывает сильное влияние на экономику страны. Поэтому России нужно еще как минимум миллион программистов, заявлял ранее вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

В том, что уехавших нужно всячески сохранять в российской экосистеме, уверен генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко:

«Их ни в коем случае нельзя красить в какие-то предательские цвета, никоим образом нельзя дискриминировать. Те, кто уехали, подвергаются и нападкам, и невозможности купить быстро обратный билет, и повышению цен, но это их выбор».

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Примерно о том же сказал и глава Минцифры Максут Шадаев: «Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал». По его словам, за рубежом сейчас находятся около 100 тыс. российских IT-специалистов. При этом 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, уточнил министр.

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Уехавшим IT-специалистам нужно оставить возможность работать на благо России, заявил в конце 2022 года руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. Выступая на заключительном пленарном заседании осенней сессии, он заявил, что, действительно, среди уехавших из России людей есть те, кто перешли на сторону противника, но таких немного.

«Признавать их предателями, запрещать им работать удаленно, придумывать какие-то новые налоги… Кому это выгодно? Мне кажется, России это невыгодно», — отметил Нечаев.

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Сотрудники Ассоциации электронных коммуникаций выяснили, что более 50% IT-специалистов, уехавших из России, хотят вернуться. По их словам, стремление уехавших «айтишников» вернуться в страну обусловлено постепенной адаптацией бизнеса к новым условиям, выработкой механизмов применения принятых мер поддержки и началом их реализации, а также сложностями с трудоустройством и с обустройством быта в новой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, первые меры для поддержки IT-отрасли обнародовал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин еще 2 марта 2022 года. Российские IT-компании были освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года. IT-компании получили возможность взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Уже в мае Мишустин известил о возвращении в Россию 85% IT-специалистов. По словам премьера, их удалось отследить по сим-картам.

В конце 2022 года возвращенный в Россию из американского заключения по обмену Виктор Бут заявил, что займется возвращением в Россию IT-специалиста Евгения Никулина.

«Всё происходящее в американских тюрьмах можно назвать одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека, людей там низводят до уровня скота. Я слышал о суровых условиях содержания нашего гражданина и талантливого IT-специалиста Евгения Никулина и считаю своим долгом в нынешних условиях заняться его возвращением на родину в первую очередь», — заявил Бут.

Никулин был приговорен в США к 7 годам тюрьмы за взлом Linkedin, Dropbox и другие киберпреступления.

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В Минцифры газете «Ъ» пояснили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России». При этом, как отмечает со ссылкой на экспертов издание, планируется повышение НДФЛ, что вызовет желание специалистов уходить из российских IT-компаний, меняя их на зарубежные.

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