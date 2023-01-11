Москва, 11 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. На Западе озабочены продолжающей поддержкой Украины в виде денежных вливаний и поставок оружия. У многих вызывает раздражение вопрос, насколько эффективно расходуются эти немалые денежные средства, а также вопрос о возможной коррупции. Эти проблемы будут нарастать, сообщил 11 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Украина тоже страдает от такого недуга, как коррупция, и не все деньги расходуются по назначению. На Западе это всё больше понимают. Эти деньги будут продолжать поступать, но также мы видим, что и проблемы с этим есть, и растущее раздражение, и грядущие проблемы, связанные с такими денежными потоками», — прокомментировал Песков в ходе брифинга.

По словам пресс-секретаря главы РФ, пока Запад продолжает декларировать свою позицию в продолжении накачивания Украины деньгами и оружием, несмотря на все трудности. Однако вопрос о коррупционной составляющей становится всё более актуальным.

Ранее о том, что поставки вооружений киевскому режиму не отвечают интересам Германии, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Он отметил, что в интересах граждан Германии «прекратить поставки оружия и восстановить экономические отношения с Россией».