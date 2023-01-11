Москва, 11 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Россия и Армения постоянно ведут переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе на различных уровнях. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он отреагировал на сделанные накануне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выразившего сомнение, что Москва может самостоятельно добиться разблокирования Лачинского коридора, который месяц назад перегородили активисты из Азербайджана.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали дорогу в Нагорный Карабах.