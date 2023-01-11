Вашингтон, 11 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Сеть своих средств противовоздушной обороны (ПВО) расширяет на территории Сирии Иран на фоне авиационных ударов Израиля. Об этом 11 января сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на источник в разведке одной из союзных США стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По утверждению последнего, на протяжении последних двух лет Тегеран якобы ведёт стратегию «развёртывания в Сирии своих средств противовоздушной обороны стоимостью в десятки миллионов долларов».

При этом источник добавил, что с помощью этого иранская сторона также якобы собирается «противостоять израильским авиаударам».

«Продвижение этих боевых возможностей осуществляется в рамках совместного с сирийской армией проекта, и возможно даже с целью создания условий для независимого использования систем противовоздушной обороны Ираном на территории Сирии», — сказал он.

Кроме того, источник указал, что, по его словам, Иран помог Сирии модернизировать её радиолокационные системы, и добавил, что иранская сторона якобы размещает на сирийской территории модернизированные зенитные ракетные комплексы Bavar-373.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Иране сотрудник одной из гуманитарных организаций, подданный Бельгии Оливье Вандекастиле был приговорён судом первой инстанции к тюремному заключению. Он был признан виновным в шпионаже против Ирана от имени США, «контрабанде валюты на сумму 500 000 долларов и отмывании денег на ту же сумму».